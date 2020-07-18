أخبار × 24 ساعة.. الصحة: 703 إصابات جديدة بفيروس كورونا و68 حالة وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وفيما يلى أبرز الأخبار:
تراجع أعداد الإصابات.. الصحة: 703 إصابة جديدة بفيروس كورونا و68 وفاة
المفتى: التحرش من الكبائر.. وأى تبرير له غير مقبول
"الوطنية للانتخابات": 734 شخصاً قدموا أوراقهم للترشح لمجلس الشيوخ حتى الآن
الصحة: ارتفاع حالات شفاء مصابى كورونا لـ27302 وخروجهم من المستشفيات
الرقابة الإدارية تحذر من نشر بيانات غير صحيحة على مواقع التواصل الاجتماعى
مسؤولو حى الدقى يتحفظون على معدات تصوير فيلم تامر حسنى.. ويلتقطون صورا مع النجم
لأول مرة.. العلماء يتمكنون من رؤية حركة الـDNA بالخلايا بفضل باحث مصرى
السيسى يؤكد لرئيس جنوب أفريقيا رفض مصر الإجراءات المنفردة بشأن سد النهضة
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