أخبار × 24 ساعة.. الصحة: 703 إصابات جديدة بفيروس كورونا و68 حالة وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أبرز الأخبار: تراجع أعداد الإصابات.. الصحة: 703 إصابة جديدة بفيروس كورونا و68 وفاة المفتى: التحرش من الكبائر.. وأى تبرير له غير مقبول الرئيس يصدر قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع..ونشره بالجريدة الرسمية "الوطنية للانتخابات": 734 شخصاً قدموا أوراقهم للترشح لمجلس الشيوخ حتى الآن الصحة: ارتفاع حالات شفاء مصابى كورونا لـ27302 وخروجهم من المستشفيات الرقابة الإدارية تحذر من نشر بيانات غير صحيحة على مواقع التواصل الاجتماعى Advertisements مسؤولو حى الدقى يتحفظون على معدات تصوير فيلم تامر حسنى.. ويلتقطون صورا مع النجم لأول مرة.. العلماء يتمكنون من رؤية حركة الـDNA بالخلايا بفضل باحث مصرى رسائل الحسم.. السيسى لقبائل ليبيا: إن تتنصروا بنا ننصركم بإذن الله.. فيديو السيسى يؤكد لرئيس جنوب أفريقيا رفض مصر الإجراءات المنفردة بشأن سد النهضة التعليم: 46 ألفا و767 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية العملية وزير السياحة: 19 رحلة وصلت مصر من بيلاروسيا منذ استئناف الحركة السياحية.. صور

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