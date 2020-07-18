شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء يتداولون صورا لظهور العذراء فى دير مواس.. وكاهن: بعض الأقباط شاهدوها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول العديد من النشطاء صورا على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، صورا علقوا عليها بأنها ‏‏"ظهور للسيدة العذراء "على منارة كنيسة العذراء بدير مواس‏.‏



الصورة المتداولة لظهور السيدة العذراء على منارة كنيسة دير مواس ‏

من جهته، قال القس مينا سمير سكرتير، الأنبا أغابيوس أسقف دير مواس ودلجا، فى تصريحات إعلامية، إن ‏بعض الأقباط شاهدوا فى فجر اليوم الجمعة ظهورات نورانية للعذراء مريم على منارة كنيسة العذراء بدير ‏مواس وتم تصوير هذه الظهورات بتاريخ والوقت، مشيرا إلى أن الأنبا اغابيوس شاهد التصوير.‏

وأوضح أن الكنيسة سوف تترقب أى ظهورات أخرى ليتم التأكد منها قبيل إصدار أى بيان للتأكيد.