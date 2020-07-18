- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء يتداولون صورا لظهور العذراء فى دير مواس.. وكاهن: بعض الأقباط شاهدوها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول العديد من النشطاء صورا على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، صورا علقوا عليها بأنها "ظهور للسيدة العذراء "على منارة كنيسة العذراء بدير مواس.
الصورة المتداولة لظهور السيدة العذراء على منارة كنيسة دير مواس
من جهته، قال القس مينا سمير سكرتير، الأنبا أغابيوس أسقف دير مواس ودلجا، فى تصريحات إعلامية، إن بعض الأقباط شاهدوا فى فجر اليوم الجمعة ظهورات نورانية للعذراء مريم على منارة كنيسة العذراء بدير مواس وتم تصوير هذه الظهورات بتاريخ والوقت، مشيرا إلى أن الأنبا اغابيوس شاهد التصوير.
وأوضح أن الكنيسة سوف تترقب أى ظهورات أخرى ليتم التأكد منها قبيل إصدار أى بيان للتأكيد.
كانت هذه تفاصيل خبر نشطاء يتداولون صورا لظهور العذراء فى دير مواس.. وكاهن: بعض الأقباط شاهدوها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.