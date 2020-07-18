شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للإيموجى.. اعرف إزاى ساعدت فى نشر رسائل عن فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للإيموجى، أكد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن الرموز التعبيرية "الإيموجى" تشاركنا فى معركتنا من خلال نشر الرسائل حول غسل اليدين أو العزل المنزلى والتباعد البدنى.

وذكر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط، عبر حسابه بموقع تويتر:"تشاركنا الرموز التعبيرية (الإيموجي) في معركتنا ضد فيروس كورونا وتساعدنا فى نشر الرسائل حول: غسل اليدين، الاستخدام الأمثل للكمامات، والتباعد البدنى العزل والحجر المنزلى".





ويحتفل العالم اليوم 17 يوليو باليوم العالمى للإيموجى أو ما يعرف World Emoji Day، وهى الصور الرمزية المستخدمة فى كتابة الرسائل الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى، إذ يستغلها المستخدمون للتعبير عن مشاعرهم عند التراسل مع شخص آخر، فيما يعتبر الإيموجى هو مصطلح يابانى الأصل وكان أول ظهور لتلك الرموز التعبيرية فى أواخر التسعينيات.

كشفت شركة فيس بوك عن الرموز التعبيرية الأكثر انتشارا بين المستخدمين على المنصة، حيث ضمت القائمة أبرز 10 إيموشن استخداما بين المستخدمين، فضلا عن الإيموشن الأكثر استخداما في كل دولة من دول الشرق الأوسط.

وقال فيس بوك في بيانه:"لقد برهن لنا التاريخ دائماً أن الصور أكثر تعبيراً من الكلمات، وبفضل انتشار أساليب التواصل عبر الصور التعبيرية، تعود المجتمعات اليوم للاعتماد وبشكل أكبر على تلك الأنماط التعبيرية، وتدفعهم في ذلك الرغبة في ترسيخ قيم الألفة والمحبة وسط هذا العالم الصاخب، فهناك رغبة لدى أفراد المجتمع للتعبير ومشاركة أفكارهم ومشاعرهم خلال التواصل فيما بينهم".

وأضاف فيس بوك:"نظرًا للظروف غير المسبوقة التي نعيشها اليوم وبقائنا لوقت أطول داخل منازلنا، فقد أصبحت الوجوه التعبيرية أكثر ارتباطاً باحتياجاتنا التعبيرية من أي وقت مضى".

أكثر 10 إيموشن استخداما:

-وجه بدموع الفرح.

-قلب أحمر.

- قلب أسود ثقيل.

- وجه مبتسم بعيون على شكل قلب.

- يتدحرج على الأرض ضاحكاً.

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-وجه يرسل قبلة.

-وردة.

-قلب لامع.

-رمز القلب.

- قلب مكسور.

وفي عالم اليوم، يكتسب الوجه التعبيري الذي يرتدي الكمامة الطبية شعبية واسعة في المنطقة، وفيما يلى أكثر خمس دول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استخداماً لهذا الوجه التعبيري في تعليقاتهم: