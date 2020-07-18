شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد اليوم قطارات السكة الحديد الجديدة بمحطة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل صباح اليوم السبت محطة مصر برمسيس لمتابعة اصطفاف القطارات الجديدة استعدادا لتشغيلها سواء القطارات الروسية التى وصلت ضمن تعاقد الـ 1300 عربة أو القطارات الاسبانية والعادية تم تم تطويرها فى ورش كوم أبو راضى ببنى سويف.

وكانت هيئة السكة الحديد وزعت عربات أول 3 قطارات روسية على محطات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والأقصر مغطاة بأعلام مصر والوروود وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير النقل المهندس كامل الوزير، وذلك استعدادا لتشغيلها على الخطوط الرئيسية.

وستصبح أول قطارات روسية تنضم لأسطول قطارات الهيئة لتعمل ضمن أسطولها المكون من قطارات أسبانية وفرنسية ورومانية وألمانية ومصرية، وذلك ضمن تعاقد الهيئة مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد للهيئة 1300 عربة مكيفة وعادية.

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وأول عربات روسية جديدة وصلت تضم 33 عربة تشمل 22 عربة وصلت منذ أيام و10 عربات وصلت نهاية الأسبوع الماضى وعربة نموذج وصلت منذ أسابيع ويجرى تجربتها واختبارها وتشغيلها بدون ركاب للتأكد من إجراءات السلامة بها.

والعربات الـ 33 عادية (ذات تهوية ديناميكية) وتكوّن 3 قطارات، وأن هناك اتجاه لتشغيلها بدون ركاب حتى بداية أغسطس، بحيث يعمل استوكات العربات الجديدة يوميا بدون ركاب ضمن التجارب التى تجرى على العربات الجديدة للتأكد من إجراءات السلامة بها، على أن تبدأ فى نقل الركاب مع بداية أغسطس.

وكافة العربات الجديدة الروسية ستعمل على الخطوط الرئيسية بالوجهين البحرى والقبلى فقط، حيث ستحل محل بعض عربات القطارات المكيفة والمميزة العاملة حاليا المخطط نقلها لتعمل على الخطوط الفرعية بين المحافظات وخطوط الضواحى.

والعربات الروسية الجديدة ابتداء من الشهر المقبل مخطط توافدها على دفعات شهرية بمعدل 35 عربة جديدة كل شهر، ضمن التعاقد مع مخطط وصول العربات الـ 1300 بالكامل خلال 40 شهر من تاريخ تفعيل التعاقد.