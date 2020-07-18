شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يفتتح اليوم مزارع الإنتاج الحيوانى فى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير اليوم السبت محافظة البحيرة لافتتاح عدد من المشروعات التنموية.

ومن المقرر قيام وزير الزراعة بافتتاح 6 مزارع للإنتاج الحيوانى بمركز ايتاى البارود.

يشارك فى الافتتاح اللواء هشام امنه محافظ البحيرة والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والمحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة .

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يذكر أن المزارع التى سيتم افتتاحها هى ملك وزارة الزراعة وتم تطويرها ورفع كفاءتها بالتعاون مع مؤسسة الخير وذلك لتنمية الثروة الحيوانية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وقالت مروة أسامة، المدير التنفيذى لشركة أرض الخير التابعة لمؤسسة مصر الخير، إن المزارع التي سيتم افتتاحها هي ملك لوزارة الزراعة وكانت لا تعمل بكامل طاقتها وانتاجها وتم توقيع برتوكول تعاون مع شركة أرض الخير، التابعة لمؤسسة مصر الخير، في مطلع شهر فبراير الماضي، لتشغيل المزارع التابعة لوزارة الزراعة بكامل طاقتها وتطويرها ورفع كفاءتها.

فيما تواصل قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، التنسيق دوريا مع مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، للتيسير على المربين ومقدمى الطلبات للحصول على تراخيص للمزارع، وإرسالها للقطاع للتنسيق مع الجهات المعنية للبحث والبت في أحقية الطلبات الواردة، مناشدة ، بسرعة التقدم الى مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، وتقديم طلبات الحصول على تراخيص التشغيل ، حيث يتولى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة التنسيق مع الجهات المعنية للبحث والبت في أحقية الطلبات الواردة، لافتا الى أن هناك تسهيلات فى الحصول على تراخيص تشغيل مزارع الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ، وتذليل كافة العقبات أمام المربيين.

وأوضح التقرير ، أنه للحصول على رخصة تشغيل منها التوجه إلى مديرية الزراعة التابع لها موقع المزرعة إدارة الإنتاج الحيوانى، وتقديم طلب تشغيل المزرعة لأجراء المعاينة على أرض الواقع ، مشير إلى أن اللجنة الفنية المشكلة من الانتاج الحيوانى والطب البيطرى تقوم بعمل رسم كروكى للمزرعة محل الطلب وموافاة قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بذلك.