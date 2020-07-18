بشير الديك: لست ضد ورش كتابة السيناريو والأهم المنتج النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال السينارست الكبير بشير الديك، إن كان يحب القراءة منذ الصغر وكان السبب فى زيادة معلوماته ومخزونه الثقافى وجعلتنى شغوفا بالأدب، مشيرا إلى أنه بدأ الكتابة بكتابة القصة القصيرة، لكنه شعر أنه يميل أكثر لكتابة السيناريو، موضحا "شاهدت فيلما سينمائيا شعرت بعدها أن السينما هى عالمى".

وأضاف "الديك" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" أنه ليس ضد ورش السيناريو، وكل ما يهمه منها هو المنتج النهائى، فهو لا يرفضها طالما تقدم أعمالا جيدة، لأن الفن ملهوش قانون، واستطرد: "لكن السينما حالة مختلفة، لأن الفيلم حالة متصلىة وهى أقرب للقصيدة الشعرية، بينما المسلسل أقرب للسرد الروائى وأقرب لفن البوح".

وأوضح بشير الديك، أن أحد أبرز الكتاب الأمريكيين وهو أحد المؤثرين فى هيمنجواى وغيره من كبار الأدباء الأمريكيين، كان يشرك معه البعض فى كتابه رواياته، لذلك ورش السيناريو لا تمثل أزمة طالما تقدم أعمالا جيدة.

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