مصر | بسبب فيديوهات جنسية.. اليوم النظر في تجديد حبس "منار سامي"

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بسبب فيديوهات جنسية.. اليوم النظر في تجديد حبس "منار سامي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظر قاضي المعارضات، بمحكمة كفر شكر بالقليوبية، اليوم السبت، جلسة تجديد حبس منار سامي الشهيرة إعلاميا بفتاة "التيك توك" بعد حبسها ١٥ يومًا، لاتهامها بنشر الفسق والفجور والتحريض عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كشف أشرف فرحات، المحامي، في وقت سابق، عن أن قاضي المعارضات، بمحكمة كفر شكر ببنها امر بتجديد حبس شقيقة فتاة التيك توك "منار سامي" وأخيها ووالدها، ١٥ يوم لقيامهما بالتعدي على ضابط شرطة والتشاجر مع أفراد التأمين والحراسة خلال جلسة تجديد حبس المتهمة منار في اتهامها بالتحريض على الفسق.

الاتهامات الموجهة لمنار سامي

كشفت مصادر مطلعة على تحقيقات نيابة بنها، في قضية فتاة "التيك توك" منار سامي، المتهمة بنشر الفسق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، أن النيابة واجهتها بالحسابات المنسوبة لها على موقعي "إنستجرام" و"التيك توك"، وأقرت بملكيتها لهما.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365" أن النيابة عثرت ٤ هواتف محمول بحوزتها، وأحد الهواتف عليه مقاطع جنسية، لافتة إلى أن منار سامي كانت تستدرج الشباب من خلال حسابها على موقع نشر الصور "إنستجرام" وتجري معهم محادثات (شات)، ثم يتواصلون عبر موقع "التيك توك" من أجل التواصل عبر تقنية الفيديو، وبعد تطور العلاقة يلتقيان ثم يقيمان علاقات جنسية مقابل المال.

محتوى الفيديوهات

وأشارت المصادر، إلى أن محتوى هذه الفيديوهات جنسي وخادش للحياء، وعبارة عن محادثات جنسية تمت عن طريق الفيديو لاستقطاب الشباب، مقابل الحصول على المال.

وأوضحت المصادر، أنه تم ضبطها هي والشاب "عبد العزيز" الشهير بزيكا أمام الكافتيريا ببنها وبحوزتهما سلاح أبيض، و١٠٠ قرص من مخدر التامول، وفور رؤيتهما لمباحث الآداب ألقى بالسلاح بعيدًا.

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وكشفت، أن الشاب "زيكا" يعمل محاميا سابقا، وسبق اتهامه بقضايا أخرى، واعترف بحوزته لمخدر التامول، بقصد الاتجار، وعن السلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس

وتابعت، أن الشاب "زيكا"، تعرف على الفتاة في وقت سابق، من خلال مشاجرة وقعت بينها وبين طرف آخر، وحاول هو تهدئة الطرفين، فنشأت بينهما علاقة وتطورت حتى تم القبض عليهما معا، وكان بحوزتهما كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بحبس "منار سامي" فتاة التيك توك، والشاب "عبد العزيز" الشهير ب " زيكا"، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامها بتقديم فيديوهات خادشه للحياء، والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف المستشار أشرف فرحات، المحامي بالنقض، عن إلقاء القبض على فتاة التيك توك منار سامي، بسبب البلاغ المقدم منه للنائب العام، نظرًا لما تبثه من محتوى يشكل جريمة.

وقال المحامي، في تصريح خاص إلى "الخليج 365": إن منار كانت في بنها أثناء القبض عليها، حيث تركت سيارتها أمام كافتيريا 45، وانصرفت مع شاب لمدة ثلاث ساعات، وكانت مباحث الآداب بانتظارها فور عودتها، لتلقي القبض عليها وبرفقتها الشاب، حيث دخلت في حالة انهيار، وجار ترحليهم إلى القاهرة للمثول أمام جهات التحقيق.

كان تقدم المحامي أشرف فرحات، اليوم، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد منار سامي، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق TIK TOK وإنستجرام، مطالبا بالتحقيق معها وإحالتها للمحاكمة الجنائية.

وقال فرحات في بلاغه الذي حمل رقم 26812 لسنة 2020 عرائض النائب العام، إنه على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات الـ"تيك توك" اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب الانتباه ظهرت المشكو في حقها "منار سامي"، لتثير الغرائز والجدل من جديد بعد حبس من سبقنها في هذا النوع من الفيديوهات.

وأضاف أنها أنشأت عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باسمها، واعتادت على بث صور وفيديوهات قصيرة على انستجرام والتيك توك، لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط.

وأكد المحامي أن حسابات المشكو في حقها مفتوحة للعامة وتظهر لكل متصفح، وأصبحت محل سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن ما ترتكبه يشكل جريمة للتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وإنشاء حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لإداراتها في ارتكاب تلك الجريمة.