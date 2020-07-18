أخبار مصر | "الطفولة والأمومة" يتدخل لإنقاذ 4 أطفال هربوا من سوء معاملة أبيهم بالمنيا

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر "الطفولة والأمومة" يتدخل لإنقاذ 4 أطفال هربوا من سوء معاملة أبيهم بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح خط نجدة الطفل 16000 بالمجلس القومي للطفولة والامومة في إعادة 4 أطفال إلى أسرتهم بعد أن تركوا مسكنهم نتيجة للنزاعات الأسرية وسوء معاملة الأب والأعمام.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن خط نجدة الطفل 16000 قد تلقى بلاغا بشأن حالة أربعة أشقاء " ثلاث فتيات وولد أعمارهم ١٧،١٥،١٣،١٠ " حيث أبلغت الشقيقة الكبرى والتي تبلغ من العمر 17 عام أنهم تمكنوا من الهرب من مسكن والدهم نتيجة سوء معاملته والأعمام لهم "وسبق لها تحرير محضر ضد العم وأبناؤه نتيجة تعديهم عليهم بالضرب دون" وأن الأم قد تركت مسكن الزوجية منذ عام ونصف ويقيمون بصفة دائمة مع والدهم. وتمكنوا من التواصل مع خط نجدة الطفل لطلب مساعدتهم وإنقاذهم.
وأضافت أمين عام المجلس أنه على الفور تم إبلاغ الشرطة التي حضرت الي مكان تواجدهم وتحرر المحضر رقم ٢٢٩٣ لسنة ٢٠٢٠ اداري العدوة وتم العرض عل النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة وحضر التحقيقات أخصائي خط نجدة الطفل بأحدي الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل بمحافظة المنيا لاجراء بحث الحالة للأطفال وإعداد تقرير بشأنهم والاجراءات اللازمة لاخراجهم من حالة الخطر وفقا لأحكام قانون الطفل، ومتابعة إجراءات وتحقيقات النيابة العامة، موضحة أنه تم ضبط الأب والأعمام والأم، وتم حجزهما مساء أمس علي ذمة التحقيقات.
ولفتت "السنباطي" إلى أنه اعمالا للمصلحة الفضلى للأطفال تم اليوم عقد جلسة إرشاد أسري للأب والأم والأطفال وتم التصالح وإرضاء الأطفال وذلك بعد إعداد دراسة حالة مفصلة عن مكان الإقامة، مشيرة إلى أنه تم أخذ كافة التعهدات اللازمة علي الاسرة بحسن رعاية الأطفال، مؤكدة على أنه سيتم عقد لقاءات أرشاد اسري متتالية لمتابعة حالة الأسرة والأطفال وحالتهم النفسية وحسن رعاية الأب والأم لهم.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 68 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و4188 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.