شكرا لقرائتكم خبر عن 7843 حالة إصابة بالقليوبية منذ بدء جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجلت محافظة القليوبية، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الرسمية منذ بداية الجائحة وحتى اليوم الخميس أمس 7843 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، على مستوي المحافظة علاوة على 42 حالة إصابة جديدة تم تسجيلها اليوم الجمعة على مستوى المحافظة و89 إصابة اتت من محافظات مجاورة لمستشفيات القليوبية.
وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، وفق خريطة الإصابات أن مدينة شبرا الخيمة ومركز ومدينة بنها سجلا أعلى معدل للإصابة بفيروس كورونا على مستوى القليوبية، منذ بدء الجائحة وحتي اليوم الجمعة حيث سجلت مدينة شبرا الخيمة شرق وغرب 1664 حالة إصابة، ومركز ومدينة بنها 1866 حالة إصابة، ومركز ومدينة طوخ 946 حالة إصابة، ومركز ومدينة قليوب 702 حالة وشبين القناطر 781 حالة إصابة، والخانكة 715 حالة إصابة، ومركز ومدينة كفرشكر 393 حالة والقناطر الخيرية 632 حالة إصابة، ومدينة قها 50 حالة، ومدينة العبور 155 حالة إصابة.
وقال الدكتور أحمد سعد خيامي مدير مستشفى قها للحجر الصحى ورئيس الفريق الطبي التاسع، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى إرتفع إلى 292 حالة، فيما تم خروج 450 حالة تحسن أخرى لاستكمال علاجها في المنزل وفقا لبروتوكول وزارة الصحة
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الوضع في مصر
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اصابات
86,474
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تعافي
27,302
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وفيات
4,188
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