شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء الدقهلية»: وفاة مدير مستشفى بطرة متأثرًا بإصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة أطباء الدقهلية، اليوم، وفاة الدكتور رزق أحمد عبدالله، إخصائي النساء والولادة ومدير مستشفى بطره، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن الدكتور رزق أحمد عبدالله، توفي في عزل جامعة المنصورة متأثرا بإصابته بكورونا، مشيرا إلى أنه الشهيد رقم 13 بين أطباء الدقهلية والذين توفوا بالفيروس سواء كانوا داخل مصر أو خارجها.

يذكر أن نقابة أطباء الدقهلية سبق وأعلنت عن قائمة أطلقت عليهم «قائمة الشرف لأطباء الواجب» ضمت شهداء الأطباء في معركة الكورونا وضمت القائمة كل من: الدكتور عبداللطيف دبور، أخصائي المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، والدكتور عبدالرحيم إبراهيم شرف الدين، استشاري النساء والولادة بمستشفى أجا المركزي، والدكتور يوسف صبري المزين، أخصائي الجراحة بمستشفى دميره المركزي، والدكتور طارق حسين مخيمر، أخصائي الأنف والأذن بمستشفى زين بالكويت، والدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف.

وكما ضمت القائمة الدكتور سامي مخلص، مدير صحة المنزلة السابق، والدكتور على هويدي، مدير حميات شربين سابقا، والدكتور أحمد الزفتاوي، استشاري أمراض الصدر بمستشفى صدر المنصورة سابقا، والدكتور أحمد يحيي، استشاري العظام بمجمع الملك فيصل بالطائف بالسعودية، والدكتور زكريا المتولي نعيم، استشاري الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي سابقا، والدكتور أيمن عبدالغفار الدسوقي، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتورة سلوي فرحات مدير عزل مستشفى المطرية المركزي.