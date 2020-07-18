شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: تدريب 100 ألف شاب على تخصصات تكنولوجيا المعلومات فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم زيادة حجم المتدربين في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 4 آلاف إلى 13 في عام 2019، وارتفع إلى 100 ألف في العام الحالي، ويتم التدريب عبر برامج عالمية كما تم التعاقد مع 10 إلى 12 شركة عالمية متخصصة في مسارات مختلفة لتدريب الشباب.
وأضاف الوزير، فى لقاء مع برنامج المواجهة على فضائية إكسترا نيوز، أن الوزارة تسعى لتوفير فرص عمل للشباب مع شركات عالمية من خلال العمل الحر عبر منازلهم، مشيرا إلى مبادرة "مستقبلنا.. رقمي"، والتي تشرف على تنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، حيث تعد المبادرة منحة مجانية بالكامل، لتدريب الشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات، ذات الطلب المتزايد من خلال أكاديمية افتراضية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن المستهدف تدريب 100 ألف شاب عن بعد بمجالات برمجيات الويب وعلوم البيانات والتسويق الالكتروني، من خلال 12 مساراً تدريبياً الأكثر طلباً ونمواً على المستوى المحلى والعالمي.
وقال "طلعت"، إن المبادرة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات ووضعها ضمن أكبر الدول المصدرة للخدمات الرقيمة، فضلاً عن إتاحة فرص عمل للشباب على نطاق واسع من خلال تأهيلهم على ممارسة الوظائف الرقمية الحرة، كما تتمثل مزايا المبادرة، في تنفيذ كل متدرب عدد من المشروعات التكنولوجية مع توفير مراجعين لتصحيح وتقييم هذه المشروعات، وكذلك عقد مجموعات تعليمية لتشجيع نقل المعرفة بين المتدربين وعرض تجارب ونماذج ناجحة للعمل الحر، والعمل عن بعد.
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