شكرا لقرائتكم خبر عن نائب سلطان قبائل التبو يشيد بدور مصر الداعم لليبيا ويؤكد: السيسى زعيم العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان قبائل التبو ونائب سلطان قبائل التبو العمدة على بركة بالدور المصرى الداعم للأمة العربية والإسلامية، مؤكدا أن مصر دوما تدعم الشعب الليبى فهى بمثابة الدرع الواقى للعرب.

وأكد نائب سلطان قبائل التبو في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" من ليبيا، إن مشاركته بالأمس ضمن وفد القبائل الليبية كان بهدف تفويض مصر بالتدخل عسكريا لدعم الليبيين، واصفا الرئيس عبد الفتاح السيسى بزعيم الأمة العربية والإسلامية.

ولفت إلى أن اجتماع أبناء القبائل الليبية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد دعم القبائل لمطالبة مجلس النواب الليبى لمصر بالتدخل عسكريا في ليبيا لدعم الجيش الوطنى وأبناء القبائل، لافتا إلى أن مصر وليبيا مصيرهم مشترك وترتبطان بعلاقات تاريخية ممتدة لقرون.

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وأشار العمدة على بركة بدور مصر التاريخى الداعم للقبائل الليبية والمجاهدين الليبيين الذين واجهوا الاستعمار على مر التاريخ، موضحا أن القبائل الليبية ستبحث في اجتماع لها آلية تدريب أبنائها في مصر تحت راية الجيش الوطنى الليبى.

وأكد نائب سلطان قبائل التبو استعداد أبناء القبائل الليبية لتقديم أبنائهم والدفع بهم في الصفوف الأولى لمقاومة الغزاة دفاعا عن شرف وكرامة ليبيا، موضحا ان قبائل التبو مع ليبيا ويدافعوا عن الوطن ولم يخونوا الوطن يوما، مشيرا إلى دور التبو في مقاومة الاستعمار على مدار التاريخ والوقوف إلى جانب ليبيا وتقديم التضحيات من أجل ليبيا.

ولفت إلى ان قبائل التبو تدعم الشرعية الوحيدة في ليبيا الممثلة في مجلس النواب والقيادة العامة للجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر، مؤكدا أن قبائل التبو قدمت في معركة تحرير بنغازى 570 شهيدا من أبنائها وهذا واجب اخلاقى وتاريخى على قبائل التبو.

وأكد العمدة على بركة أن قبائل التبو تدع جزء لا يتجزأ من قبائل ليبيا فهم أصل ليبيا ولهم تاريخ يعود لـ 10 آلاف سنة ويقطنون المناطق الجنوبية لليبيا، موضحا ان 70% من ثروات البلاد من النفط والغاز تحت حراسة وتأمين قبائل التبو، فضلا عن مشاركتها في تأمين الحدود الجنوبية للبلاد لحين قيام الدولة وكتابة دستور جديد.