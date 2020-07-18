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موجز التريندات.. حبس محمد رمضان وإيموجى دموع الفرح وغضب الفلسطينيين من جوجل وآبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض "تلفزيون الخليج 365"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أبرز الاحداث التي تفاعل معها المصريون اليوم في موجز الترنيدات الذي قدمته الزميلة رغدة بكر وأعده الزميل تامر إمام. وتناول الموجز طريقة استقبال المصريين لقرار حبس الفنان محمد رمضان، والذي صدر اليوم من محكمة جنح الدقي، بالحبس لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه.

 

 

وصدر القرار بعد قيام الطيار أشرف أبو اليسر برفع دعوى عن طريق محاميه، ضد الفنان محمد رمضان يتهمه فيها بنشر فيديوهات لتوجيه الرأي العام نحو المساس والإساء بسمعة وشرف الطيار.

 

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كما تطرق الموجز لتصدر هاشتاج # أعلن تفويضي للسيسي الذي تصدر ترنيدات تويتر اليوم بعد ساعات من المؤتمر الذي عقده السيسي مع مشايخ القبائل الليبية وأعلن فيه عن موقف مصر تجاه ما يحدث داخل ليبيا.

 

وأكد المصريون أنهم يقفون خلف رئيسهم باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأنهم يؤيدون أي قرار يتخذه الرئيس داخل البلاد وخارجها للدفاع عن الأمن القومي المصري.

 

وفي سياق آخر، تداول مستخدمو السوشيال ميديا، الخبر الخاص بأكثر الإيموجي التي استخدمها المصريون عبر فيسبوك خلال أزمة ، حيث جاء إيموجي (وجه دموع الفرحة) في المرتبة الأولى وبعده (القلب الأحمر).

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وتصدرت مصر على مستوى الدول العربية من حيث استخدام إيموجي (وجه يرتدي كمامة) وهو ما قد يكون له دلالة على اهتمام المصريين بالحديث عن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

 

وركز موجز الترنيدات على الحالة التى انتابت عشاق ومشجعي عبر وسائل التواصل الاجتماعى على مدار الساعات الماضية وتحديدا بعد تتويج الفريق الملكي رسميا ببطولة الدورى الإسبانى متفوقا على غريمه التقليدي .

 

وقام المصريون الذين يشجعون الفريق الملكى بنشر مجموعة من الكوميكس للسخرية من مشجعي فريق برشلونة.

 

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واختتم الموجز بأحد الأخبار التي تفاعل معها مستخدمو منصات التواصل الاجتماعى، وهو إعلان جوجل وأبل عن استبعاد اسم دولة فلسطين من الخرائط العالمية واستبدالها باسم إسرائيل بشكل رسمي.

 

وقام عدد كبير بتدشين هاشتاج "فلسطين حرة"، معربين عن اعتزامهم مقاطعة جوجل وأبل حال عدم التراجع عن تلك الخطوة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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