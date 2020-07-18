شكرا لقرائتكم خبر عن مأساة 4 أطفال في المنيا.. ضرب وتعذيب من الأب والأعمام وولاد العم.. و"الأمومة والطفولة" يحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح خط نجدة الطفل 16000 بالمجلس القومي للطفولة والامومة في إعادة 4 أطفال إلى أسرتهم بعد أن تركوا مسكنهم نتيجة للنزاعات الأسرية وسوء معاملة الأب والأعمام.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن خط نجدة الطفل 16000 قد تلقى بلاغا بشأن حالة أربعة أشقاء " ثلاث فتيات وولد أعمارهم 17،15،13،10 " حيث أبلغت الشقيقة الكبرى والتي تبلغ من العمر 17 عامًا أنهم تمكنوا من الهرب من مسكن والدهم نتيجة سوء معاملته والأعمام لهم " وسبق لها تحرير محضر ضد العم وأبناؤه نتيجة تعديهم عليهم بالضرب دون " وأن الأم قد تركت مسكن الزوجية منذ عام ونصف و يقيمون بصفة دائمة مع والدهم. وتمكنوا من التواصل مع خط نجدة الطفل لطلب مساعدتهم وإنقاذهم.

وأضافت أمين عام المجلس أنه على الفور تم إبلاغ الشرطة التي حضرت الي مكان تواجدهم وتحرر المحضر رقم 2293 لسنة 2020 اداري العدوة وتم العرض عل النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة وحضر التحقيقات أخصائي خط نجدة الطفل بأحدي الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل بمحافظة المنيا لاجراء بحث الحالة للأطفال وإعداد تقرير بشأنهم والاجراءات اللازمة لإخراجهم من حالة الخطر وفقا لأحكام قانون الطفل ومتابعة إجراءات وتحقيقات النيابةالعامة ، لافتة إلى أنه تم ضبط الأب والأعمام والأم وتم حجزهما مساء أمس علي ذمة التحقيقات.

ولفتت "السنباطي" إلى أنه اعمالا للمصلحة الفضلى للأطفال تم اليوم عقد جلسة إرشاد أسري للأب والأم والأطفال وتم التصالح وإرضاء الأطفال وذلك بعد إعداد دراسة حالة مفصلة عن مكان الإقامة ، مشيرة إلى أنه تم أخذ كافة التعهدات اللازمة علي الاسرة بحسن رعاية الأطفال، مؤكدة على أنه سيتم عقد لقاءات إرشاد أسرى متتالية لمتابعة حالة الأسرة والأطفال و حالتهم النفسية وحسن رعاية الأب والأم لهم .