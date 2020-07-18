شكرا لقرائتكم خبر عن متخصص يكشف لـ"تليفزيون الخليج 365".. مين من المصريين أكل بـ 52 مليون جنيه كاجو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت أزمة كورونا بظلالها على الواردات المصرية من السلع، وفقا لما كشفه تقرير الجهاز المركزي للإحصاء، والذي أوضح أن هناك زيادة في بعض السلع المستوردة من الخارج، في حين انخفضت واردات عدة سلع أخرى.

وناقشت النشرة الرئيسية عبر تلفزيون الخليج 365، خلال استعراض أبرز ما ورد بتقرير جهاز الإحصاء، والذي أوضح أن المصريين استوردوا كاجو بـ 3.4 مليون دولار خلال إبريل الماضي بالتزامن مع بدء أزمة كورونا، مقارنة بـ 2.5 مليون دولار في إبريل 2019.

وتأثرت الواردات المصرية من الشاي والقهوة والتبغ بقرارات إغلاق المقاهي لاحتواء فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي التراجع نحو 27 مليونا و874 ألف دولار.

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واستضاف لايف الخليج 365، أحمد عتابي عضو مجلس إدارة الغرفة والمتحدث باسم شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، الذي أكد أن الواردات تراجعت بشدة خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، لافتا إلى أن أزمة كورونا كان لها أثر بالغ على أرقام الواردات، وقال "حينما نجد السلع المتعلقة بالتسالي قد ارتفعت بشكل كبير فهذا يعود لحالة الحظر المنزلي وما نتج عنها من اتجاه المصريين لاستهلك سلع التسالي مثل الكاجو، وفي نفس الوقت نجد انخفاض واردات الشاي والقهوة والتبغ نتيجة إغلاق المقاهي وهو أمر طبيعي ومتوقع".

وأضاف عتابي "الجانب الإيجابي الذي لمسناه خلال الفترة الماضية هو زيادة الاعتماد على المنتج المحلي، حيث اتجهت غالبية الشركات للاعتماد على نفسها بشكل كلي دون الاعتماد على الخارج في بعض المواد الخام".

وشدد عتابي، على أن معدلات الواردات المصرية ما زالت قوية جدا مقارنة بالدول الأخرى، وأن الاقتصاد المصري متماسك للغاية أمام التحديات القوية التي نواجهها نتيجة أزمة كورونا.