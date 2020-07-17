شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات مجلس الشيوخ.. ننشر أسماء مرشحي «مستقبل وطن» على المقاعد الفردية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنشر «المصري اليوم»، القائمة الكاملة لمرشحي المقاعد الفردية لحزب مستقبل وطن، في انتخابات مجلس الشيوخ.. وجاءت كالتالي: كشوف مرشحين فردى "حزب مستقبل وطن" كشوف مرشحين فردى "حزب مستقبل وطن" كشوف مرشحين فردى "حزب مستقبل وطن" الوضع في مصر

اصابات Advertisements 85,771

تعافي 26,691

وفيات 4,120

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