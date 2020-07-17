شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات مجلس الشيوخ.. «المصري اليوم» تنشر القوائم الـ4 لـ«تحالف من أجل مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنشر «المصري اليوم» القوائم الأربع كاملة لتحالف من أجل مصر، لخوض انتخابات مجلس الشيوخ.

الدائرة الأولى التي تمثل قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا: حسام الخولى، محمد حلاوة، محمود بكرى، إيهاب وهبة، عاطف النمكى، حسين خضر، صلاح سعودى، طارق عبدالعزيز، عبدالسميع يوسف، عبدالخالق عياد، عز الدين جودة، محمد الجمل، ياسر الهضيبى، حازم الجندى، محمد عريبى، محمد عزمى، عايدة نصيف، محمود السيد، محمد القط، إيرينى جورج، ريهام عفيفى، هالة كمال، سلوى الحداد، سامح محمد أبوالسادات، فريدة النقاش، ناجح جلال، حنا جرجس، محمود منصور.

الدائرة الثانية التي تمثل (قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد): فأبرز مرشحيها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، نادر نسيم، حنان عبدالحميد، وليد محمود فوزى المليجى، أحمد محمد شراني عيد، فرج فتحى فرج على، طارق مصطفى حسانين عبدالله، عمرو عزت محمد السيد، محمد رمضان سيد أحمد عمارة، سهير عبدالسلام حنفى، أمل محمد رمزى، محمد منير خليل، وائل الأمير، مصطفى عبدالعزيز جمعة، عبدالقادر الجارحى، وليد طه، منى الخشاب، محمد السيوطى، على ماهر، هند جوزيف، حسنين توفيق، رشا المهدى، هانى عبدالشهيد، طارق رسلان، أحمد عبدالماجد، أسامه الهواري.

الدائرة الثالثة، والتى تضم قطاع غرب الدلتا، عن حزب مستقبل وطن، فمن أبرز مرشحيها كل من محمد رشاد عثمان، محمد صبري أبوإبراهيم، إيهاب أبوكليلة، هند حنفي، محمد وجيه عبدالله، وليد محمود الشرمة، محمد أشرف الصرفي، سمير السيد قاسم، وجيه رشدي سمبل، هبة مكرم شاروبيم، صالح سلطان منصور، حزب التجمع، أحمد شعبان حسين السيد، وحزب الشعب الجمهورى باهر محمد غازى، وحزب الحرية المصرى، دينا نبيل هلال، وحزب الوفد سعيد إسماعيل ضيف الله.

الدائرة الرابعة وتضم قطاع شرق الدلتا يبرز من المرشحين كل من خالد محمد سعيد حسن شحاتة، أحمد محمد محمود الخطيب، أيمن محمد حامد شريف، أحمد عبدالجواد محمد، جميعهم عن حزب مستقبل وطن، وإبراهيم محمد إبراهيم شحاتة عن حزب المؤتمر، يسرا أحمد فؤاد سليمان أباظة عن حزب مستقبل وطن، نيفين جورج ميخائيل عن حزب مصر الحديثة، محمد على عبده أبوحجازي عن حزب مستقبل وطن، محمد عيد صديق اللمعي عن حزب مستقبل وطن، حماد موسي حماد عن حزب مستقبل وطن، محمد أحمد محمد السباعي عن حزب مصر الحديثة، فيبي فوزي جرجس عن حزب الشعب الجمهوري، أحمد صبح محمد شحاتة عن حزب مستقبل وطن، جيفارا محمد أحمد عن حزب مستقبل وطن، فايز أبوحرب عن حزب حماة وطن.

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