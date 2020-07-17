شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل العجمي»: تعافي ١٧ حالة جديدة من كورونا.. وحصيلة الشفاء ترتفع لـ٣٥٦ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمى المركزى المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، تعافى ١٧ حالة جديدة من مصابى فيروس كورونا، الجمعة، ليصل إجمالى حالات التعافي من الفيروس إلى ٣٥٦ حالة منذ تحويل المستشفى إلى عزل في مارس الماضى وحتى الآن.

وأوضح «مختار» أنه تم توقف حصيلة المحولين إلى التعافي المنزلي عند الرقم 92 حالة، فيما توقف عدد الحالات المحولة إلى المستشفى الميدانى المؤقت في المدينة الشبابية في أبوقير شرق الاسكندرية لقضاء فترة النقاهة عند الرقم 463 حالة.

وأضاف أن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبوقير تعافوا بشكل كبير جداً من الإصابة وحالتهم الصحية مستقرة ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة فقط لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد على أن يتم إخلاء أسرة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة وأجهزة تنفس صناعى.

ولفت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعى ثابت و2 جهاز متحرك موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيب و60 من هيئة التمريض.