شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: التحرش من الكبائر.. وأى تبرير له غير مقبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن التحرش بعيد تماما عن الأخلاق والقيم التي تربيت عليها الأسرة المصرية، مؤكداً أن التحرش جريمة، ففي أول 2013 أصدرت دار الإفتاء فتوى، أن التحرش جريمة من الجرائم المنكرة ويرتقى إلى كبيرة من الكبائر وعقابه أليم.

وأضاف المفتى، خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى حمدى رزق، أن المرأة في التشريع الإسلامى لها مكانة مميزة والإسلام كرمها وأعطى لها كل الحقوق.

وأكد مفتى الديار المصرية، أنه غير مقبول أبدا أي تبرير للتحرش، مشدداً على أنه لا علاقة له بالزى فهناك تحرش بالمنتقبات والمحجبات والأطفال وكبار السن.