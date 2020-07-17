مؤسسة البحث العلمي: جوائز بـ20 مليون جنيه للفائزين بالمشروع الوطني للقراءة



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال هشام السنجاري، مدير إدارة المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي، إن الفائزين بمسابقة المشروع الوطني للقراءة، سيحصلون على زيارة مدفوعة لأفضل مكتبات العالم، بجانب قيمة الجوائز التي تصل إلى 20 مليون جنيه للأبعاد الـ4 في المسابقة.

وأضاف السنجاري، اليوم الجمعة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" مع الإعلامي "أحمد فايق": "أن فكرة المسابقة ومراحلها تقوم على ضرورة أن يقرأ كل متسابق 30 كتابًا باللغة العربية ويلخصها في الموقع الإلكتروني للمشروع، على أن تكون الكتب في 5 مجالات معرفية".

وأوضح مدير إدارة المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي أن تصفيات المشروع الوطني للقراءة ستبدأ في يناير المُقبل، بعد تلقي مشاركات الطلاب في جميع المراحل التعليمية والمعلمين فضلًا عن المؤسسات المجتمعية.

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وأشاد فايق، بالمشروع الوطني للقراءة وتعاونه مع الجهات الحكومية في مصر، واصفًا إياه بـ "المشروع النبيل" وأنه سيساهم في نشر المعرفة بين المجتمع.

من جانبه نوه السنجاري إلى أن جميع مراحل التصفيات ستنتهي في نهاية شهر مارس 2021، ويقام حفل خاص لإعلان الفائزين وتكريمهم وتوزيع الجوائز.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع الوطني للقراءة أعدته مؤسسة البحث العلمي بدولة الإمارات وبفرعها الإقليمي في مصر وإفريقيا، وتنظمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة والأزهر الشريف.

ووفقًا للموقع الرسمي للمشروع، فتم تخصيص الجوائز كما يأتي: الفائز الأول جائزته مليون جنيه، الفائز الثاني نصف مليون جنيه، الفائز الثالث ربع مليون جنيه، الفائز من الرابع حتى العاشر 100 ألف جنيه.