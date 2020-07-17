رئيس القطاع الديني بالأوقاف يهنئ وزارة الشئون الإسلامية الكويتية بعودة صلاة الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
هنأ الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وكيل أول الوزارة، الإدارة العامة لقطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، بنجاح عودة صلاة الجمعة، بعد أن تم تعليقها لمدة تقارب ثلاثة أشهر.
ومن جانبه، وجه الدكتور محمد ناصر المطيري، وكيل وزارة الشئون الإسلامية المساعد لقطاع المساجد بالكويت، الشكر لمديري إدارات المساجد والعاملين بالقطاع والأئمة والمؤذنين ورجال الأمن والمنظمين والمتطوعين على جهودهم في نجاح عودة صلاة الجمعة.
وأعلنت وزارة الشئون الإسلامية بدولة الكويت، عودة صلاة الجمعة، بتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بعد أن تم تعليقها لمدة ثلاثة أشهر.
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