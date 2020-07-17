قبل ساعات من إغلاق باب الترشح.. ننشر القوائم الأربع لانتخابات الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

حصل (الخليج 365) على أسماء مرشحي قوائم انتخابات مجلس الشيوخ الأربعة على مستوى الجمهورية، وعددهم 100 نائب بمشاركة 11 حزبًا.

وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أعلن أن الهيئة ستعلن غدًا السبت في تمام الساعة الثانية ظهرًا، إغلاق باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، عقب انتهاء المدة القانونية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتلقى طلبات الترشح، والمحددة وفق الجدول الزمنى بثمانية أيام بدأت في 11 يوليو، وانتهت في 18 يوليو.

وأوضح "إبراهيم" أن الهيئة ستعلن بعد غدٍ الأحد القائمة المبدئية وكشوف أسماء المرشحين لانتخابات عضوية مجلس الشيوخ، لنظام الفردي والقوائم، ويتزامن مع ذلك، فتح باب الطعون من المرشحين المستبعدين أو على المرشحين المقبولين أمام محاكم القضاء الإداري بالمحافظات خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء القادمة.

أولًا: الدائرة الأولى التي تمثل قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وتضم:

حسام الخولي، محمد حلاوة، محمود بكري، إيهاب وهبة، عاطف النمكي، حسين خضر، صلاح سعودي، طارق عبدالعزيز، عبدالسميع يوسف، عبدالخالق عياد، عز الدين جودة، محمد الجمل، ياسر الهضيبي، حازم الجندي، محمد عريبي، محمد عزمي، عايدة نصيف، محمود السيد، محمد القط، إيريني جورج، ريهام عفيفي، هالة كمال، سلوى الحداد، سامح محمد أبو السادات، فريدة النقاش، ناجح جلال، حنا جرجس، محمود منصور.

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ثانيًا: الدائرة الثانية وتمثل قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومن أبرز مرشحيها:

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، نادر نسيم، حنان عبدالحميد، وليد محمود فوزي المليجي، أحمد محمد شراني عيد، فرج فتحي فرج علي، طارق مصطفى حسانين عبدالله، عمرو عزت محمد السيد، محمد رمضان سيد أحمد عمارة، سهير عبدالسلام حنفي، أمل محمد رمزي، محمد منير خليل، وائل الأمير، مصطفى عبدالعزيز جمعة، عبدالقادر الجارحي، وليد طه، منى الخشاب، محمد السيوطي، علي ماهر، هند جوزيف، حسنين توفيق، رشا المهدي، هاني عبدالشهيد، طارق رسلان، أحمد عبدالماجد، أسامه الهواري.

ثالثًا: الدائرة الثالثة وتضم قطاع غرب الدلتا، ومن مرشحيها:

محمد رشاد عثمان، محمد صبري أبو إبراهيم، إيهاب أبو كليلة، هند حنفي، محمد وجيه عبدالله، وليد محمود الشرمة، محمد أشرف الصرفي، سمير السيد قاسم، وجيه رشدي سمبل، هبة مكرم شاروبيم، صالح سلطان منصور، حزب التجمع، أحمد شعبان حسين السيد، وباهر محمد غازس، دينا نبيل هلال، وسعيد إسماعيل ضيف الله.

رابعًا: الدائرة الرابعة وتضم قطاع شرق الدلتا، ومن أبرز مرشحيها:

خالد محمد سعيد حسن شحاتة، أحمد محمد محمود الخطيب، أيمن محمد حامد شريف، أحمد عبدالجواد محمد، وإبراهيم محمد إبراهيم شحاتة، يسرا أحمد فؤاد سليمان أباظة، نيفين جورج ميخائيل، محمد علي عبده أبوحجازي، ومحمد عيد صديق اللمعي، حماد موسى حماد، محمد أحمد محمد السباعي، فيبي فوزي جرجس، أحمد صبح محمد شحاتة، جيفارا محمد أحمد، فايز أبوحرب.