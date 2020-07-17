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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أعلن حزب مستقبل وطن، التنافس على المقاعد الفردية والمحددة بـ100 عضو برلماني، من خلال 93مرشحًا لانتخابات مجلس الشيوخ.
وحصل (الخليج 365) على أسماء مرشحي الحزب عن المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية، والذي بلغ عددهم 93 مرشحًا.
والقائمة كالتالي:
كانت هذه تفاصيل خبر 93 مرشحًا من إجمالي المقاعد الـ100.. ننشر مرشحي "مستقبل وطن" للشيوخ في المحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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