93 مرشحًا من إجمالي المقاعد الـ100.. ننشر مرشحي "مستقبل وطن" للشيوخ في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن حزب مستقبل وطن، التنافس على المقاعد الفردية والمحددة بـ100 عضو برلماني، من خلال 93مرشحًا لانتخابات مجلس الشيوخ.

وحصل (الخليج 365) على أسماء مرشحي الحزب عن المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية، والذي بلغ عددهم 93 مرشحًا.

والقائمة كالتالي:

Advertisements