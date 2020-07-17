مرور الجيزة في 24 ساعة.. تحرير 645 مخالفة "رادار" و1195 انتظارا خاطئا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حملات مرورية مستمرة تشنها الإدارة العامة لمرور الجيزة تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

خلال الساعات الـ24 الماضية واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

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‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء محمود عبد الرازق، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 5 آلاف و185 مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ1995 مخالفة تليها الانتظار الخاطئ بـ1195 مخالفة.

كما تم التصالح في 46 مخالفة، والتصدي لـ 19 موقفا عشوائيا بمطالع ومنازل الكباري، وتحرير 645 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" وحجز 7 مركبات "توك توك" مخالفة.

المخالفات شملت تحرير 7 محاضر تبديد لمركبات منتهية التراخيص، و32 مخالفة لوحات معدنية ذات أرقام قديمة المستبدلة باللوحات المتطورة إضافة إلى سلبية نتيجة فحص 10 سائقين لبيان تعاطيهم للمخدرات أثناء القيادة من عدمه.