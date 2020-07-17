شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس الأيام الـ3 المقبلة: طقس مائل للحرارة شمالًا.. شديد الحرارة جنوبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، والتي تشهد فيها البلاد شبورة مائية وطقسًا مائلا للحرارة شمالًا، حارا وشديد الحرارة جنوبًا، تصل فيها العظمى على القاهرة 35 درجة مئوية.

وعن طقس السبت، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقسًا مائلا للحرارة رطبًا على القاهرة والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب البلاد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة الكبرى.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى، فتكون على القاهرة والوجه البحرى (85 – 35)، السواحل الشمالية (88 – 45)، شمال الصعيد (65– 25)، وجنوب الصعيد (35 – 18).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «35 – 24»، الإسكندرية «30 – 25»، قنا «39- 26»، الأقصر «40– 28»، أسوان «40 – 29».

أما بعد غد، الأحد، فيسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «35 – 24»، الوجه البحرى «35 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «30 – 23»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «30– 25»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «38- 29»، شمال الصعيد «39 – 25»، جنوب الصعيد «42 – 29» درجة مئوية.

أما الاثنين القادم، فيسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح نشطة على جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «35 – 24»، الوجه البحرى «35 – 23»، السواحل الشمالية الغربية «30 – 23»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «30 – 25»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «40 – 29»، شمال الصعيد «40 – 26»، جنوب الصعيد «44 – 30» درجة مئوية.