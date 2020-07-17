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شكرا لقرائتكم خبر عن البحث عن نور لليوم الثامن.. محافظ كفرالشيخ يتابع مسح شواطئ بلطيم (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مسح شواطئ مدينة مصيف بلطيم اليوم الثامن على التوالي للبحث عن جثمان الفقيد نور سعد كلش، الطالب الجامعي بكلية الهندسة، الذي غرق في مياه البحر المتوسط بشاطئ الأمل بمصيف بلطيم، مشيرًا أن عمليات البحث في محيط موقع الغرق، وحول الحواجز مازالت مستمرة.
وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع على مدار الساعة الجهود التي تقوم بها كافة الأجهزة المعنية، والمتطوعين، للبحث عن جثمان الشهيد نور كلش، وأنه يتواصل مع أسرته، ليطمئنهم أن الدولة والمحافظة في خدمتهم، داعياً الله عز وجل أن يكلل هذا المجهود بظهور جثمان الفقيد رحمه الله في أسرع وقت.
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