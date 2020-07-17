«صحة المنوفية»: إعدام 200 كجم أغذية فاسدة داخل هايبرات بمدينة شبين الكوم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرح الدكتور عبدالبارى العجيزى، المتحدث الرسمى لمديرية الصحة بالمنوفية، بأنه في إطار الحملات المستمرة التي تشنها المديرية، لضبط الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، تم تشكيل لجنة والمرور على مجال بيع المواد الغذائية (هايبرات) بمدينة شبين الكوم والتحفظ على ٢٠٠ كيلو أغذية متنوعة (جبنة _ سجق _ لحوم _ حلوي مشبك) غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير محاضر جنحة صحية لبعض الهايبرات لعدم استيفائها للاشتراطات الصحية.
وأضاف أنه تم تحرير مذكرة غلق لبعض الهايبرات لعدم الحصول على ترخيص وتحرير محاضر جنحة صحية لبعض العاملين لعدم حملهم شهادات صحية أثناء التفتيش.
وأشار العجيزى إلى أنه تم إعدام كافة المضبوطات، مشيرا إلى أنه سيتم عرض مذكرة الغلق التي تم تحريرها لعدد من الهايبرات لعدم حصولهم على ترخيص لمحافظ المنوفية للموافقة وتنفيذ الغلق الفورى.
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