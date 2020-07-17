شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم العالى": اتجاه لتقديم دعم مادى للطلبة لشراء أجهزة "لاب توب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، إن هناك 3 ملايين طالب وطالبة تابعين للوزارة، وهناك أكثر من 30 جامعة خاصة وحوالى 200 معهد، مشيرا إلى أنه خلال السنوات العشر المقبلة سيزيد عدد الطلاب مليون طالب، مشيرا إلى أن هناك بنية معلوماتية كبيرة أعدتها الوزارة من أجل استمرار عملية التعليم في ظل استمرار جائحة كورونا، حيث أن أكثر من 70% تفاعلوا مع نظام التعليم عن بعد، وأن القائمين على المنظومة بذلوا مجهودا كبيرا للغاية.

وأضاف عاشور، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة "dmc"، أنه تم عمل استبيان ضخم 106897 مشاركا، لاستطلاع رأي المجتمع يضم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتم الوصول إلى مؤشرات أبرزها أن عددا كبيرا من أعضاء هيئة التدريس يرغبون في التعلم المشترك بين التعليم عن بعد والتعليم بالتواصل مع الطلاب.

وأوضح نائب وزير التعليم العالى، أن القطاع الطبي التابع لوزارة التعليم العالي بكل كلياته تم البدء بوضع بنية أساسية، من أجل استمرار العمل في ظل جائحة كورونا، وأن هناك ترحيبا كبيرا وفقا للاستبيان بالتعليم عن بعد وامتحانات "أون لاين"، وهناك اتجاه لتقديم دعم مادي للطلاب لشراء أجهزة لاب توب شخصية لتدعيم منظومة التعلم عن بعد.

وقال إنه مع مطلع عام 2021 سيكون كل طالب جاهز ومستعد لمنظومة التعلم عن بعد وامتحانات "أون لاين"، مشيرا إلى أكثر المجالات إقبالا هو القطاع الصحي وتكنولوجيا المعلومات على مستوى مصر، وسيتم عمل برامج غير تقليدية للتفاعل بين الدراسة وسوق العمل، والعمل على زيادة الفرص الخاصة بالمجالات الصحية وتكنولوجيا المعلومات، خاصة مع انتشار جائحة كورونا.