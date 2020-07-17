شكرا لقرائتكم خبر عن «الرى» تزيل 56 تعديًا على الترع والمصارف في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم تنفيذ عدد 56 قرار إزالة على مساحة إجمالية 2950 مترًا عبارة عن تعديات مخالفة بالبناء والزراعة على حرم المصارف والترع بمراكز دمنهور والمحمودية والدلنجات وأبوحمص، ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة.

وشدد «آمنة» على ضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المحافظة من حيث حالة التطهير ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث، ومنع التعديات عليها، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على حرم الترع والمصارف.

وقال المهندس عامر شكري، مدير مديرية الري في البحيرة، إنه تم القيام بتنفيذ 10 قرارات إزالة على مصرف طرد الخيرى بدمنهور بمساحة إجمالية 500 متر مربع، و15 قرارًا لتعديات بالبناء على ترعة عبدالعال بإجمالى مساحة 747 مترًا مربعًا، و13 قرارًا لتعديات على مصرف الحمايدة بإجمالى مساحة 756 مترًا مربعًا، و14 قرارًا أخرى على المصارف بدمنهور وإيتاى البارود وأبوحمص والدلنجات.