شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: استقبال 1390 مصريًا عائدين من الكويت اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الطيران المدني، أن المطارات المصرية استقبلت، على مدار اليوم الجمعة، 7 رحلات جوية قادمة من الكويت، تقل على متنها 1390 مصريا، في إطار الجسر الجوى الذي تسيره وزارة الطيران المدني لإعادة المصريين من دولة الكويت.

وأكدت المصادر أن الرحلات الـ 7 استقبلتها مطارات القاهرة، برج العرب، وسوهاج، أسيوط، موضحة أن مطار القاهرة الدولي استقبل، اليوم، 3 رحلات تقل على متنها 810 مصريا، بينما استقبل مطار أسيوط الدولي 145 مصريا، واستقبل مطار سوهاج الدولي رحلتين تقل كل منها 145، كما استقبل مطار برج العرب الدولي، رحلة تقل على متنها 145.

وفور وصول الرحلات للمطارات المصرية تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، وتم توقيع الكشف الطبي الإجباري على جميع العائدين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.