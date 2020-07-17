الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية 

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، قانون رقم 149 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، وجاء على النحو التالي: الوضع في مصر

اصابات Advertisements 85,771

تعافي 26,691

وفيات 4,120

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