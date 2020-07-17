شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تعلن عن قمة أفريقية مصغرة حول سد النهضة الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السودان، الجمعة، عن عقد قمة أفريقية مصغرة الثلاثاء المقبل حول سد النهضة، وذلك بحسب ما ذكرته قناة «العربية» في خبر عاجل.

وكانت الخرطوم قد أعلنت أنها تلقت دعوة من جنوب إفريقيا للمشاركة في قمة مصغرة بشأن سد النهضة يوم 21 يوليو المقبل، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.

وكانت الخارجية السودانية، أكدت أن الخارجية الإثيوبية أبلغتها بعدم صحة خبر شروع إثيوبيا في ملء سد النهضة ونفت التصريحات المنسوبة لوزير الري الإثيوبي، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة «سكاى نيوز».

وكان الدكتور سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبى قد أعلن عن تصريحاته السابقة المتعلقة ببدء ملء خزان سد النهضة، وقال في تصريحات نقلها عنه التليفزيون الإثيوبى اليوم «نعتذر عن سوء التفسير للتقرير السابق على صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي الذي تناول بدء ملء سد النهضة الكبير».

فيما جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجمعة، التأكيد على ثوابت الموقف المصري من أزمة سد النهضة انطلاقا مما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، بحسب متحدث رسمي.

وشدد السيسي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، على حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي بأن الرئيس رامافوزا أشاد بالنهج البناء الذي اتبعته مصر خلال جولة المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، مما يعكس الإرادة السياسية المصرية الصادقة للوصول إلى حل الأزمة.

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وأضاف: «تم التوافق على استمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن تلك القضية الحيوية».