شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة الإدارية» تحذر مواقع التواصل الاجتماعي عند نشر الأخبار الصادرة عن الهيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تناشد هيئة الرقابة الإدارية المواطنين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة عند نشر أو إعادة نشر أي أخبار صادرة عن الهيئة، وتهيب كذلك بالصفحات الأخرى عدم نشر أي أخبار غير صادرة عن الهيئة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون.

وقالت الهيئة في بيان إن الرقابة الإدارية حريصة على نشر جهودها في مجال مكافحة الفساد ومشاركة المواطنين في معرفتها، سواء فيما يخص ضبط القضايا، أو لأية اعمال أخرى، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة.

وأضافت أن المركز الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية رصد قيام بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بنشر أخبار غير صحيحة تخص أعمال الهيئة أو تنفيذ ضبطها لبعض القضايا.