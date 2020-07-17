شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يوجه بمراجعة التجهيزات الخاصة بكل مركز انتخابي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمراجعة التجهيزات الخاصة بكل مركز انتخابي واستكمال احتياجات المقرات بحيث تظهر المحافظة في انتخابات مجلس الشيوخ بالشكل والمستوى اللائق بها.
وأضاف خلال كلمته في اجتماع المجلس التنفيذى مع رؤساء المدن أون لاين بضرورة، التأكد من نظافة المقار الانتخابية وحولها وتوفير مولدات كهرباء بها والوقوف على كافة الاحتياجات الخاصة بها لتوفيرها.
وذكر أنه سيتم التنسيق بشكل كامل مع مديرية أمن المنوفية لتأمين الانتخابات حتى تظهر بشكل لائق بالمحافظة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
85,771
-
تعافي
26,691
-
وفيات
4,120
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ المنوفية يوجه بمراجعة التجهيزات الخاصة بكل مركز انتخابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.