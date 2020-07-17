شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يوجه بمراجعة التجهيزات الخاصة بكل مركز انتخابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمراجعة التجهيزات الخاصة بكل مركز انتخابي واستكمال احتياجات المقرات بحيث تظهر المحافظة في انتخابات مجلس الشيوخ بالشكل والمستوى اللائق بها.

وأضاف خلال كلمته في اجتماع المجلس التنفيذى مع رؤساء المدن أون لاين بضرورة، التأكد من نظافة المقار الانتخابية وحولها وتوفير مولدات كهرباء بها والوقوف على كافة الاحتياجات الخاصة بها لتوفيرها.

وذكر أنه سيتم التنسيق بشكل كامل مع مديرية أمن المنوفية لتأمين الانتخابات حتى تظهر بشكل لائق بالمحافظة.