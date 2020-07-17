شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زيرو حالات.. إصابتان جديدتان بمركز رشيد في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيبت حالتان جديدتان بمركز رشيد بمحافظة البحيرة لرجل وسيدة وكلاهما من قرية محلة الأمير، التابعة للمركز، بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور نتائج المسحات المأخوذة بمستشفى رشيد العام بإصابة الحالتين وسلبية حالة أخرى.

وكانت مديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور محمود طلحة مرسى، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، قدمت الشكر إلى الأطقم الطبية والمواطنين فى مركز رشيد على الوعى والالتزام بالإجراءات الاحترازية، لعدم وجود إصابات جديدة وتسجيل صفر كورونا «زيرو كورونا» فى المركز يوم الثلاثاء الموافق 14/ 7 / 2020.