شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنوفية»: صرف العلاج لـ1000 حالة بالعزل المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالبارى العجيزى، المتحدث الرسمى لمديرية الصحة بالمنوفية، إن المديرية قامت بصرف العلاج لحلات كورونا العزل المنزلى، حيث بلغ العدد 1000 حالة بمراكز ومدن المحافظة، مؤكدا على متابعة الحالات بشكل يومى من قبل فرق الطب الوقائى وتحسن عدد كبير منهم.

وأضاف قائلا إنه مع انخفاض إعداد مرضى الكورونا الذين يتم تجيلهم بمستشفيات المحافظة يوميا سيتم إخلاء 3 مستشفيات من المخصصة لاستقبال مرضى الكورونا ونقل المرضى لعزل الباجور، مشيرا إلى أن عدد المرضى المتبقى بعزل الباجور يبلغ 93 مريضا، مؤكدا على أن سيتم دعم عزل الباجور بعدد من أطباء الباطنة لاحتياج المستشفى لهم.