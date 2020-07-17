شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنوفية»: صرف العلاج لـ1000 حالة بالعزل المنزلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عبدالبارى العجيزى، المتحدث الرسمى لمديرية الصحة بالمنوفية، إن المديرية قامت بصرف العلاج لحلات كورونا العزل المنزلى، حيث بلغ العدد 1000 حالة بمراكز ومدن المحافظة، مؤكدا على متابعة الحالات بشكل يومى من قبل فرق الطب الوقائى وتحسن عدد كبير منهم.
وأضاف قائلا إنه مع انخفاض إعداد مرضى الكورونا الذين يتم تجيلهم بمستشفيات المحافظة يوميا سيتم إخلاء 3 مستشفيات من المخصصة لاستقبال مرضى الكورونا ونقل المرضى لعزل الباجور، مشيرا إلى أن عدد المرضى المتبقى بعزل الباجور يبلغ 93 مريضا، مؤكدا على أن سيتم دعم عزل الباجور بعدد من أطباء الباطنة لاحتياج المستشفى لهم.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
85,771
-
تعافي
26,691
-
وفيات
4,120
كانت هذه تفاصيل خبر «صحة المنوفية»: صرف العلاج لـ1000 حالة بالعزل المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.