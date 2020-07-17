شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط مشددة لإقامة شوادر «لحوم الأضاحى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع اقتراب عيد الأضحى وتسابق المواطنين على شراء اللحوم، وضعت العديد من المحافظات خططًا لإقامة شوادر بيع الأضاحى، إلى جانب منافذ لبيع اللحوم البلدية والمجمدة لطرحها بأسعار مناسبة، فيما شهدت الأسواق حالة من الركود في حركة البيع والشراء.

في الجيزة، أصدر المحافظ اللواء أحمد راشد قرارًا بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفى حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضى الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة.

وأضاف أنه في حالة المخالفة يتم تحصيل 3 آلاف جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشىء لما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

كما قرر حظر ذبح الأضاحى بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية، مع فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد، تحفيزا لهم على الذبح في المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث، على أن يصطحب صاحب الذبيحة الجزار للمجزر.

وفى بنى سويف، شدد اللواء هشام شادى، السكرتير العام للمحافظة، على أهمية تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية لتفادى الزحام، في ظل الإقبال المتوقع على تلك الشوادر، في حين تلقى المحافظ تقريرًا من جمعية الأورمان يفيد بذبح 40 عجلًا بلديًا وتوزيع لحومها على الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوى الاحتياجات الخاصة، إذ تشمل 40 قرية بمختلف المراكز عن طريق الجمعيات الأهلية.

وفى المنيا، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إنه يتم حاليًا دراسة إقامة شوادر، بينما واصل مواطنو المحافظة توافدهم على مديرية الأوقاف للمشاركة في مشروع صكوك الأضاحى، في حين شهدت شوادر الشرقية حالة من الركود وضعف حركة البيع والشراء، نظرًا للإقبال الضعيف من قبل المضحين الذين عجزوا عن شراء الأضاحى هذا العام.

Advertisements

وخلت القليوبية من شوادر بيع الأضاحى، بينما لجأ بعض التجار وأصحاب الأضاحى إلى أساليب تسويقية جديدة لجذب الزبائن مع اقترب العيد، بينها عرض الأضاحى على «فيسبوك» بالتزامن مع غلق الأسواق بسبب فيروس كورونا لمنع انتقال العدوى.