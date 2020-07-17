شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد مرشحي الشيوخ بالقليوبية إلى 56 مرشحًا في سابع أيام الترشح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت لجنة تلقي أوراق مرشحي مجلس الشيوخ بالقليوبية بمحكمة بنها الابتدائية، برئاسة المستشار صبري البنا، رئيس المحكمة هدوءا في اليوم السابع للتقدم قبل 24 ساعة من غلق باب الترشيح غدا، حيث ارتفع عدد المرشحين مع غلق باب الترشح اليوم إلى ٥٦ مرشحا بعد تقدم ٥ مرشحين مستقلين بينهم سيدة واحدة ليرتفع عدد السيدات المتقدمات منذ فتح باب الترشح إلى 9 سيدات.
المرشحون الجدد في اليوم السابع هم: وفاء سمير عبدالعال نعيم سنديون قليوب دكتوراة في علم الاجتماع وومحمد وجيه ذكي الجابري من سرياقوس الخانكة محامي وأحمد عبدالفتاح عبدالعزير كفرفرسيس بنها محامي وأحمد سيد محمد أحمد سعد الفرنواني شبرا الخيمة، محاسب، ونزيه مكاوي محمد يوسف شبرا شهاب، محام.
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