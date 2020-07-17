شكرا لقرائتكم خبر عن 7 سيدات ينافسن 29 رجلاً بـ«فردى الشيوخ» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت 7 سيدات لمنافسة 29 رجلاً على عدد 7 مقاعد فردية في انتخابات مجلس الشيوخ، وبلغ عدد المتقدمين بأوراقهم إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات في البحيرة، برئاسة المستشار صادق بلال، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، عدد 36 مرشحًا محتملاً.

وتقدم خلال الأيام الماضية 26 مرشحًا يمثلون منهم 7 مرشحى عن حزب مستقبل وطن: الدكتور عيد على مهدى بلبع، وأحمد محمد عبدالرحمن قرقورة، وعادل حسن ابو الفتح الطنيخى، ومحمد حميدة على البنا، ومحمد سعد زكى الشلمة، وأمين جابر محمود الصيرفى، والسيد سيد احمد محمود القفاص، كما تقدم 4 مرشحين عن حزب النور وهم: عبدالرسول عبدالهادى عبدالرسول طبلية، وأشرف محمود محارب إدريس، وإسلام أحمد على حامد على المغربى، ومحمود محمد طه على غلاب.

وتقدم عن حزب الوفد 3 مرشحين وهم: محمد كمال أمين خليل، وياسر توفيق عبدالحميد القلتاوى، وعمر عيسوى عبدالرؤوف عرفات، كما تقدم عن حزب حماة الوطن مرشحان وهما: شعبان جلال شعبان قطب، وماهر رجب إبراهيم محمد الحنش.

وتقدمت عدة أحزاب بمرشح وحيد لكل منها كما يلى: جلال سعد حسن حسن، عن حزب الريادة،، وعمر رمضان هيبة، عن حزب المصريين، وحازم توفيق محمد حسن، عن حزب مصر المستقبل، ونهلة عبدالونيس عبدالزين قاسم، عن حزب المؤتمر، ومحمود ربيع شعبان الحناوى عن حزب المحافظين.

وتقدم 15 مرشحًا محتملاً لخوض الانتخابات مستقلين وهم: عصام السيد على محمود الصعيدى، وتهانى عبدالعظيم عبدالله الشيخ، وأشرف بشير فتح الله عبدالمجيد، ومحمد محمد عفيفى عوض، وماجدة حسن عبدالهادى جلاله، ورجب محمد محمود على دراز، وياسمين فكرى سامى زنباع، وسامى صبحى عبدالحميد فرحات، ومصطفى كامل حسن سلمان، ومنشاوى غانم محمد جابر، ونبيلة على عطية عوض، وهدى عطية على سلامة، ومحمد إبراهيم على الجندى، ومها عبدالمنعم على حسن التحفة، ومدحت يحيى على غازى.

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