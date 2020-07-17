شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إلغاء شرط المسحة الثانية للمتبرعين ببلازما الدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقرّت وزارة الصحة تعديلًا جديدًا لشروط تبرع المتعافين من فيروس «كورونا» ببلازما الدم، إذ تم إلغاء شرط مسحة pcr الثانية للمتعافين بعد 15 يومًا من الشفاء من أجل التبرع، وأصبح يمكن لهم التبرع مباشرة دون المسحة، بعد مرور 28 يومًا من التعافى دون أى أعراض.

وأشارت الوزارة إلى التوسع فى استخدام بلازما الدم من المتعافين لعلاج الحالات الحرجة من المرضى، وفقًا للبروتوكول العلاجى المصرى، مؤكدة أنه سيتم قريبًا إعلان آخر النتائج التى توصلت إليها من خلال استخدام هذه الخاصية، خاصة أنها حققت نجـــاحًا كبيرًا خلال الفــــــترة الماضية.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة خروج 556 متعافيًا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 26691 حالة حتى الآن.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، إنه تم تسجيل 928 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا، إلى جانب وفاة 53 حالة جديدة.

وأضاف «مجاهد» أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، الصادرة فى 27 مايو الماضى، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يُعد مؤشرًا لتعافى المريض من الفيروس، مشيرًا إلى أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر حتى الآن هو 85771 حالة، بينها 26691 حالة شفاء، و4120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن «كورونا»، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض مُعْدِية، إلى جانب تخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المُعْدِية، ومنها الخط الساخن «105» و«15335» ورقم الواتساب «01553105105».

على صعيد متصل، توجهت العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة إلى بنى سويف والإسكندرية، وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمواطنين معرفة أماكن العيادات الأقرب لهم فى كل محافظة من خلال تطبيق «صحة مصر».

وفى سياق متصل، شهد عدد من مستشفيات العزل فى المحافظات خروج متعافين جدد من مصابى فيروس كورونا.

فى بنى سويف، أعلنت مديرية الصحة تعافى 24 حالة جديدة.

فيما أعلن مستشفى الحجر الصحى بمدينة ملوى فى محافظة المنيا تعافى 4 مصابين، بينما لفظ مصاب أنفاسه الأخيرة على جهاز الصدمات، وتواصل الأطقم الطبية بالمستشفى علاج 78 مصابًا داخل أقسام العزل والرعاية، كما أعلنت مديرية الصحة تسجيل 74 إصابة جديدة تم نقلهم إلى مستشفيات العزل بالمدن والحجر الصحى بملوى، والصدر والقلب بالمنيا الجديدة.

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وفى قنا، أنقذ فريق طبى بمستشفى قنا العام سيدة مصابة بالفيروس فاجأتها الولادة أثناء نقلها من مستشفى حميات نجع حمادى إلى مستشفى قنا العام للعزل، حيث تمت عملية الولادة الطبيعية بنجاح.

وفى الأقصر، شهد مستشفى الأقصر العام خروج 5 متعافين بعد التأكد من سلبية نتائج عيناتهم، وقال عبدالرحيم أبوالحجاج، المتحدث الإعلامى للمستشفى، إن عدد المتعافين وصل إلى 345.

وفى سوهاج، أعلنت مديرية الشؤون الصحية تعافى 20 حالة، ليرتفع الإجمالى على مستوى المحافظة إلى ألف و85 حالة.

وفى البحيرة، أعلن المحافظ، هشام آمنة، تعافى 392، ليرتفع بذلك الإجمالى فى نطاق المحافظة إلى 4199 شخصًا.

وفى شمال سيناء، أعلنت مديرية الشؤون الصحية شفاء 186 حالة بعد تحول التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية بعد تلقيهم العلاج اللازم.