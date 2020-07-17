شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبدالناصر فى خطاب عمره 50 عاما: ليبيا ومصر شعب واحد ومصير مشترك (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء ليبيون عبر وسائل التواصل الاجتماعى، اليوم الجمعة، مقطع فيديو للرئيس السابق جمال عبد الناصر يتحدث فيه عن ليبيا وشعبها وأنهم حماة للظهير المصرى، مضيفا "ثروة الشعب الليبى للشعب الليبى ...ليبيا ومصر شعب واحد ومصير مشترك."

وأكد عبد الناصر في الفيديو المتداول على أن مصر ستعمل بكل الطرق للتضامن والتكاتف مع ليبيا من أجل التنمية والتطور، موضحا أن من يقول أن الشعب المصري يطمع في ثروات الشعب الليبي ليسوا أصدقاء للشعبين بل يريدون العزلة لليبيا حتى يتأمروا عليها.

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وأشار الرئيس عبد الناصر إلى أنه يجب على كل فرد من أبناء الأمة العربية مواجهة الحرب النفسية التي تسعى للتفرقة بين أبناء الشعبين، مضيفا " نقول للشعب الليبى نحن معكم في السراء والضراء وإذا قاتلتم فإن الشعب المصرى سيقاتل معكم".

واحتفى عدد كبير من أبناء الشعب الليبى بحفاوة استقبال القيادة المصرية لقبائل أعيان ومشايخ ليبيا خلال زيارتهم للقاهرة، وذلك لتفويض القاهرة بالتدخل عسكريا لدعم البلاد ضد المحتل التركى والميليشيات المسلحة.