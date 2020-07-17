شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترفض أى إجراء يضر بحصتها فى مياه النيل.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الرئيس يبحث تطورات سد النهضة مع نظيره الجنوب أفريقى ويؤكد: مصر ترفض أى إجراء يضر بحصتها فى مياه النيل.. السيسى: حتمية بلورة اتفاق قانونى شامل حول قواعد ملء وتشغيل السد «رامافوزا» يشيد بالنهج البناء لمصر خلال جولة المفاوضات الأخيرة. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا..

واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. ـ الرئيس يبحث تطورات سد النهضة مع نظيره الجنوب أفريقى ويؤكد: مصر ترفض أى إجراء يضر بحصتها فى مياه النيل.. السيسى: حتمية بلورة اتفاق قانونى شامل حول قواعد ملء وتشغيل السد «رامافوزا» يشيد بالنهج البناء لمصر خلال جولة المفاوضات الأخيرة ـ كمال الجنزورى: الرئيس السيسى جاد فى القضاء على العشوائيات ولا تنمية بدون طرق وكبارى

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ـ غدا.. «الوطنية للانتخابات» تعلن كشوف أسماء المرشحين لمجلس الشيوخ.. الملامح الأخيرة لقائمة «من أجل مصر » قبل إغلاق باب الترشح للانتخابات.. والتحالف يختار «كليوباترا » رمزا انتخابيا ـ مدبولى يؤكد توفر الأدوية.. ولا حاجة لتخزين العلاج من قبل المواطنين.. رئيس الوزراء يطمئن على تنفيذ تكليفات الرئيس بتوفير الأدوية اللازمة لمواجهة كورونا.. ومليون عبوة ازيثرومايسين و2 مليون شريط زينك

ـ 200 من مشايخ وأعيان القبائل الليبية: مصر صاحبة بيت وصاحب البيت لا يستأذن فى الدخول.. أكبر تجمع ليبى للعالم يفوض القوات المسلحة المصرية لتنظيف ليبيا من المستعمر التركى والمرتزقة

ـ 200 من مشايخ وأعيان القبائل الليبية: مصر صاحبة بيت وصاحب البيت لا يستأذن فى الدخول.. أكبر تجمع ليبى للعالم يفوض القوات المسلحة المصرية لتنظيف ليبيا من المستعمر التركى والمرتزقة ـ السياحة الأوكرانية تعود.. «كييف» تضع مصر فى المنطقة الخضراء.. تسمح لمواطنيها بزيارة المحروسة دون حجر صحى.. و«العنانى»: 1.5 مليون أوكرانى زاروا مصر فى 2019

ـ الحكومة: لا صحة لخصم 50 % من رواتب أصحاب الإجازات الاستثنائية.. توزيع أدوية بالمجان على المواطنين داخل المترو غير صحيح.. و«المركزى» ينفى إيقاف إصدار العملات الورقية

ـ الحكومة: لا صحة لخصم 50 % من رواتب أصحاب الإجازات الاستثنائية.. توزيع أدوية بالمجان على المواطنين داخل المترو غير صحيح.. و«المركزى» ينفى إيقاف إصدار العملات الورقية

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