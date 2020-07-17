شكرا لقرائتكم خبر عن ترقبوا إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 على الخليج 365.. سجل الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار الدور الخدمي الذي تقدمه الخليج 365 للقراء سنوياً، يعلن الموقع الإلكتروني للمؤسسة دعوته القراء للتسجيل، للحصول على نتيجة الثانوية العامة لسنة 2020.

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ورجحت المؤشرات إعلان النتيجة بعد عيد الأضحى فى بداية أغسطس المقبل، موضحة أن الكنترولات تنتهى من التصحيح والمراجعة نهاية يوليو الجارى، أى قبل العيد ومن المقرر أن يتم تجميع النتيجة وإعلانها بعد العيد مباشرة.

انتهت كنترولات الثانوية العامة من تصحيح 3 مواد بامتحانات الثانوية العامة بشكل نهائى وجار رصد درجاتها، وهى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق على أن يتم تصحيح باقى المواد وفق الخطة الزمنية لأعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وكانت وزارة التربية والتعليم اعتمدت نتيجة العينات العشوائية فى العربى والإنجليزى والفلسفة، موضحة أن نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الفلسفة والمنطق بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 (الدور الأول). بنسبة نجاح91.8%.