شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية تحذر من نشر بيانات غير صحيحة على مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ضوء رصد المركز الإعلامى لهيئة الرقابة الإدارية قيام بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بنشر أخبار غير صحيحة تخص أعمال الهيئة، أو تنفيذ ضبطها لبعض القضايا، ناشدت الهيئة المواطنين من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة عند نشر أو إعادة نشر أى أخبار صادرة عن الهيئة. وقالت الهيئة فى بيان لها، " تهيب هيئة الرقابة الإدارية كذلك بالصفحات الأخرى عدم نشر أى أخبار غير صادرة عن الهيئة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون"، موضحة أن هيئة الرقابة الإدارية حريصة على نشر جهودها في مجال مكافحة الفساد ومشاركة المواطنين في معرفتها سواء فيما يخص ضبط القضايا، أو لأية اعمال أخرى، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة على العنوان https://www.aca.gov.eg/arabic/Pages/default.aspx أو من الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على العنوان https://www.facebook.com/ACAEgypt .

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