شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: حققنا نهضة زراعية خلال السنوات الأخيرة وأنشأنا مزارع بدول أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد القصير، وزير الزراعة، إنه خلال السنوات الماضية شهدت الزراعة في مصر نهضة غير مسبوقة خاصة في السنوات الستة السابقة، فيما يتعلق بالزراعة المحلية، وأن التعاون مع الدول الأفريقية في الزراعة شهد نهضة كبيرة وغير مسبوقة، حيث تم التوسع في عدد من المزارع في أفريقيا، ويمكن القول إن مصر عادت إلى موقعها في الريادة أفريقيا.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة dmc، أن مصر بموقعها المتميز وعلاقاتها التاريخية بعدد من الدول ساهمت في التوسع في إنشاء مزارع مشتركة مع عدد كبير من الدول، والهدف منها نقل الخبرات المصرية في الزراعة للدول الحليفة، وتم إنشاء مزارع في أوغندا وتنزانيا وملاوي وجنوب السودان وإريتريا والجزائر وتوجو والكونغو.

وأوضح وزير الزراعة، أن مساحة كل مزرعة لا يقل عن فدانين، والهدف من ذلك أن يحدث تكامل مصري أفريقي، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل أحاديثه، آملا أن يكون هناك تكامل بين كل دول أفريقيا، لأن التنمية المتكاملة مطلوبة لنهضة أفريقيا، وأن هناك طلبات من دول أفريقية صديقة من أجل التدريب.