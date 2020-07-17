شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تتغلب على الخوف والقلق من فيروس كورونا؟.. وزارة الصحة تجيب (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الصحة، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حول كفيفة التغلب على الخوف والقلق من فيروس كورونا.

وعلقت وزارة الصحة على الفيديو قائلة :"إزاى نتغلب من الخوف والقلق اللى بيصيبنا مع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)"، فيما ظهر فى الفيديو الدكتور نبيل القط استشارى الطب النفسى، الذى قال :"من أهم الحاجات اللى هتخفف شعورنا ده إننا نبقى دايما على تواصل مع أصحبنا وقرايبنا عشان مانحسش إن إحنا لوحدنا فى الوضع ده".

كما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، على فيس بوك وتويتر، فيديو يهدف لمحاربة التنمر على المصابين بكورونا أو حتى المتعافين من الفيروس بعد رحلة علاج فى المستشفيات، وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26691 حالة.

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وأوضح، أنه تم تسجيل 928 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 85771 حالة من ضمنهم 26691 حالة تم شفاؤها، و 4120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.