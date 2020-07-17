شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للطفولة والأمومة يتدخل لإنقاذ طفلة عمرها 4 أشهر من تعذيب أبيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة عن تدخله فى واقعة اعتداء اب وتعذيبه لطفلته التى تبلغ من العمر 4 أشهر وتسبب فى إحداث إصاباتها وهى إصابات وكدمات بالوجه من الناحية اليسرى واليمنى وعضه بالكتف الأيسر وكسر بمنتصف عظمة الساق اليمنى وتم عمل جبيرة فوق الركبة وكسر منتصف عظمة الزند الأيسر وتم عمل جبيرة فوق الكوع وفقا لتقرير مستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة أنه تم رصد الواقعة بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى وعلى الفور تم إحالته إلى خط نجدة الطفل 16000 للتدخل واتخاذ الاجراءات اللازمة.

ولفتت الدكتورة سحر السنباطى إلى أنه تم التوصل إلى والدة الطفلة مساء أمس لتقديم الدعم والمساندة لها وللطفلة و تم تحرير المحضر رقم 12782 لسنة 2020 جنح المرج، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها حاليا فى الواقعة.

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واشارت الدكتورة سحر السنباطى أنه تم ندب محام من وحدة الدعم القانونى التابعة لخط نجدة الطفل 16000 لمتابعة التحقيقات وتقديم الدعم القانونى اللازم، وبحضور أخصائية اجتماعية لتقديم تقرير بتوصياتها بشأن إخراج الطفلة من حالة الخطر الذى تتعرض له وفق أحكام قانون الطفل مؤكدة على تقديم الدعم اللازم للطفلة.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة أن الواقعة تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفلة وتعريض حياتها للخطر طبقا للمادة 96 من قانون الطفل المصرى والذى ينص على "يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك فى أى من الأحوال الآتية ( إذا تعرض أمنة أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر) مؤكدة على أن المجلس سيتابع حاة الطفلة وسيقدم لها كافة الدعم اللازم لضمان حسن رعايتها.