شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير "فالصو" عن الشائعات: أمير الكويت يبكى على إعدام صدام والتحرش بفيفى عبده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الجمعة 17 يوليو 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، أن صفحات عناصر الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى تداولت بوست للإخوانى عمرو عبد الهادى، الذى واصل نشر أكاذيبه المزعومة على "فيسبوك"، فقال فى بوست له إن الرئيس السيسى تجول فى الأسمرات خلال الإجازة الدراسية، وعند تواجده فى إحدى الحضانات وجد الطلاب بها، مثلما كان يحدث فى العهد السابق ليوهم الشعب بأن هناك إنجازات بالفعل.

بالبحث تبين أن ما نشره الإخوانى عمرو عبد الهادى، كذبة جديدة من أكاذيبه التى أصبح يعرفها الجميع، والحقيقة أن هذه الصورة التقطت للرئيس السيسى يوم 12 يوليو الجارى عندما كان يشهد افتتاح تطوير حى الأسمرات 3، كما أن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية نشر الصورة عبر الصفحة الرسمية الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسى، وتواجد الأطفال فى الحضانة أمر طبيعى، وذلك لأن وزارة التضامن الاجتماعى أعادت فتح حضانات الأطفال أول يوليو، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

كما رصد موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تداول بعض صفحات السوشيال ميديا بوست يقول إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارًا بخصوص سحب تراخيص البناء من المحليات ويتم تحويلها إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وسيكون للهيئة أفرع بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك للحد من الفساد داخل المحليات.

ببحث موقع فالصو خلف ذلك البوست المتداول، والذى يتم تداوله بين الصفحات المختلفة، وجدنا أنه أمر عارى تمامًا عن الصحة، كما أنه لم يصدر أى قرار يقول ما ورد بالبوست كما زعم متداوليه، ولا توجد أى جهة رسمية أعلنت عنه من قريب أو بعيد.

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وتبين أن البوست المتداول "مفبرك"، ويستغل القرار الأخير الذى صدر عن وزارة التنمية المحلية فى 25 مايو الماضى، والذى أفاد بوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وعواصم المحافظات وكافة المدن الكبرى، بهدف وقف أعمال البناء المخالف والبناء على أراضى الدولة والأراضى الزراعية.

وتضمن تقرير "فالصو"، تداول عدد من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تصريحا لأمير دولة الكويت "الشيخ صباح الأحمد"، قال فيه :"أنا بكيت على إعدام أمريكا للرئيس صدام حسين.. كان هو السد المنيع للمخاطر على الأمة، الآن عرفنا أن خطر صدام إلينا أشرف من خطر الأشرار علينا "، لكن بالبحث عن حقيقة التصريحات المتداولة تبين أنها فالصو، حيث تداولها صفحات التواصل الاجتماعى منذ عدة سنوات، ولم ينشر أى موقع إخبارى تصريحات بهذا الشأن للشيخ صباح الأحمد، كما أن هناك فيديو لمقابلة لأمير دولة الكويت الشياخ "صباح الأحمد"، لكنه لم يتحدث فيها مطلقا عن الرئيس العراقى الراحل صدام حسين.

وتضمن تقرير الأخبار الفالصو والشائعات اليوم الجمعة أيضا، تكذيب الفنانة فيفى عبده لفيديو التحرش بها خلال مشاركتها في عزاء إحدى نجوم الفن، حيث نشرت الفيديو عبر خاصية الاستوري بصفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، معلقة: "على فكرة دى مكنتش حالة تحرش زي ما كاتبين ده كان واحد عاوز يتصور وأنا رفضت احتراما للعزاء اللي كنت فيه".

وفى تقرير موقع فالصو، أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أنه لا صحة لما يُشاع عن انسحاب قوات الجيش الليبى من مواقعها في سرت أو اتفاقهم مع وفد أمريكي على تسليم منطقة الهلال النفطي لأطراف أوروبية.

المسمارى أوضح أن القيادة العامة عززت القوات المدافعة عن غرب سرت بوحدات إضافية قادرة على التعامل بشكل عاجل وفعال مع أي تطورات حول المدينة، وقادرون على مجابهة كل التحديات على الأراضي الليبية.