شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى: 30 ألف جنيه غرامة على فريق تصوير فيلم تامر حسنى لإشغال الطريق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حى الدقى، أن الغرامة المقرر أن يدفعها فريق التصوير أو شركة الإنتاج الخاصة بفيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى، مقابل إشغال الطريق بدون تصريح، 30 ألف جنيه، وفقا للوائح المخالفات وما يقدره رئيس الحى. ويتواجد الآن عدد من فريق التصوير بحى الدقى بالجيزة، بعد أن صادر رئيس الحى، اللواء أحمد عبد الفتاح، معدات تصوير وسيارة محملة بالمعدات كانت تشغل الشارع أثناء التصوير بدون تصريح.

وأكد حى الدقى، أن فريق التصوير حصل على تصريح أمنى فقط، ولم يحصل على تصريح من الحى بإشغال الطريق، خاصة أن الإشغال تم على جانبى الطريق.

وقال حى الدقى، إنه بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى مع اليقظة التامة لمواجهة أى مخالفات فى الحال مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تم التحفظ على سيارة ومعدات تصوير فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسني.

وأضاف فى بيان، أنه نتيجة ليقظة حى الدقى، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الحى، تمكن من رصد شركة إنتاج سنيمائى تقوم بتصوير فيلم باسم "مش أنا"، بطولة الفنان تامر حسنى، وتقوم بإشغال الطريق العام بسيارة نقل ومعدات وكاميرات بدون تصريح، أمام أحد الفنادق، وعليه تم رفع المعدات والتحفظ على السيارة فى مخازن الحى.