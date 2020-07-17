محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الصور عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لمنطقة عين الصيرة، تظهر مدى تغيرها عقب عملية التطوير الشاملة التي شهدتها. وعلق يونس على الصور قائلًا: "معجزة عين الصيرة يا مصريين.. تحيا مصر". ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "معجزة وتحيا مصر".. مستشار الحكومة ينشر صور تطوير عين الصيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.